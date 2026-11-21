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नेशनल यूथ आइकॉन प्रदीप सिंह सिसोदिया, एनएसएस अधिकारी मनोज मिश्रा एवं मनोज वर्मा ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने, सकारात्मक सोच विकसित करने तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंचता है। संवाद विज्ञापन

न नेशनल यूथ आइकॉन प्रदीप सिंह सिसोदिया, एनएसएस अधिकारी मनोज मिश्रा एवं मनोज वर्मा ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने, सकारात्मक सोच विकसित करने तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंचता है। संवाद

संतकबीरनगर। एचआरपीजी कॉलेज खलीलाबाद में शनिवार को युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता एवं नशामुक्त भारत के संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों एवं युवा कार्यक्रम से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही।