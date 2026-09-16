Sant Kabir Nagar News: बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

विज्ञापन

सिंदुरिया गांव के लोग बुधवार को खेत में काम कर रहे थे वहीं कुछ भैंस चरा रहे थे। उसी समय तेज गरज के साथ बिजली गिरी। इस दौरान अनिरूद्ध (75) और आध्या प्रसाद (72) व अनिल कुमार (35) उसकी चपेट में आ गए। अनिरूद्ध की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आध्या प्रसाद और अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल आध्या और अनिल को सीएचसी नाथनगर पहुंचाया गया। वृद्ध अनिरूद्ध की मौत से परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।घटना की सूचना मिलते ही धनघटा तहसील के नायब तहसीलदार राजेश मिश्रा नाथनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और आश्वस्त किया कि मृतक परिवार को शासन द्वारा अनुमन्य सरकारी आर्थिक सहायता शीघ्र दिलाई जाएगी। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।