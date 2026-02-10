Sant Kabir Nagar News: ट्रैक्टर-ट्राॅली के चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत

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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बड़गो के पास ट्रैक्टर-ट्राॅली की चपेट में आने से मंगलवार को देर शाम लगभग 7:00 बजे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी कोतवाल निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बड़गो के पास हादसे की सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौके पर गए थे। जांच करने पर पाया कि औरही गांव निवासी रामनाथ (60) वर्ष पुत्र झगरु साइकिल से जा रहे थे। उसी दौरान वह ट्रैक्टर-ट्राॅली की चपेट में आ गए। शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी पर रखवा दिया गया है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद