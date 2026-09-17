Sant Kabir Nagar News: मंडलीय ट्रायल के लिए आठ खिलाड़ी चयनित

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उप क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल में फ्री स्टाइल कुश्ती में विराट यादव, जोगिंदर यादव, सोनू चौरसिया, अभिषेक यादव, अनुराग यादव चयनित हुए जबकि ग्रीको रोमन में ताहिर अली, कृष्ण कुमार यादव और सत्यम का चयन हुआ। बताया कि यह सब खिलाड़ी 18 सितंबर को बस्ती स्टेडियम में होने वाले मंडलीय ट्रायल में शामिल होंगे। संवाद

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संतकबीरनगर। प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए बृहस्पतिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय ट्रायल हुआ। इसमें आठ खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल के लिए चयनित हुए। ट्रायल में 20 खिलाड़ी उपस्थित हुए।