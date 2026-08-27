Sant Kabir Nagar News: चार बोतलों में आठ लीटर कच्ची शराब बरामद

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पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त को उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार हमराह पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बरईपार गांव में एक महिला अवैध शराब बनाकर बेच रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी। घर के बरामदे में रखे एक बोरे की तलाशी लेने पर उसमें कोल्ड ड्रिंक की दो-दो लीटर क्षमता वाली चार बोतलें मिलीं।

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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने क्षेत्र के बरईपार गांव में दबिश देकर चार बोतलों में भरी आठ लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।