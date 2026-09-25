Sant Kabir Nagar News: सर्वर स्लो होने से अटके ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक परेशान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:31 PM IST
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संतकबीरनगर। परिवहन विभाग का ऑनलाइन सिस्टम धीमा होने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इंटरनेट की धीमी गति के कारण नए लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। वहीं, जिन लोगों के आवेदन पहले से हो चुके हैं, उनके आवेदनों पर भी समय से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। विभाग की मानें तो लगभग 100 से 150 लाइसेंस की पेंडेंसी चल रहा है।
आवेदकों के अनुसार परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं पिछले कुछ समय से प्रभावित हैं। वेबसाइट पर आवेदन करने के दौरान बार-बार तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है। किसी तरह आवेदन हो भी जाए तो आगे की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो रही है। इसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।
ऑनलाइन व्यवस्था के धीमे होने का असर लाइसेंस से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है। आवेदकों का कहना है कि आवेदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने में भी समय लग रहा है। कई लोग साइबर कैफे और ऑनलाइन सेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी काम नहीं हो पाने से लोगों में नाराजगी है।
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आवेदकों ने परिवहन विभाग से ऑनलाइन व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि लंबित आवेदनों का निस्तारण हो सके और नए आवेदन करने वाले लोगों को भी राहत मिल सके।
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ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी समस्या या सर्वर धीमा होने की स्थिति में आवेदन प्रभावित होते हैं। लंबित आवेदनों की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए संबंधित स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
-प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ
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आवेदकों के अनुसार परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं पिछले कुछ समय से प्रभावित हैं। वेबसाइट पर आवेदन करने के दौरान बार-बार तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है। किसी तरह आवेदन हो भी जाए तो आगे की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो रही है। इसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है।
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ऑनलाइन व्यवस्था के धीमे होने का असर लाइसेंस से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है। आवेदकों का कहना है कि आवेदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने में भी समय लग रहा है। कई लोग साइबर कैफे और ऑनलाइन सेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी काम नहीं हो पाने से लोगों में नाराजगी है।
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आवेदकों ने परिवहन विभाग से ऑनलाइन व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि लंबित आवेदनों का निस्तारण हो सके और नए आवेदन करने वाले लोगों को भी राहत मिल सके।
ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी समस्या या सर्वर धीमा होने की स्थिति में आवेदन प्रभावित होते हैं। लंबित आवेदनों की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए संबंधित स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
-प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ