Sant Kabir Nagar News: शहरी इलाकों में अब घर-घर होगा कूड़ा कलेक्शन, निस्तारण के भी निर्देश

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पौधरोपण समिति की समीक्षा में वन विभाग को 14.50 लाख और अन्य विभागों को 19.07 लाख पौधरोपण का लक्ष्य मिला था। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इसी माह जियो टैगिंग का कार्य पूरा करने को कहा। जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन पर जोर दिया गया। उन्होंने नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्र और निस्तारण तक परिवहन की जानकारी ली।जिलाधिकारी ने सात नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटरों की स्थिति जानी। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में नियमित घर-घर कूड़ा कलेक्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा गया। नगर पंचायतों में कूड़ा डंपिंग स्थलों की सूची मांगी गई। सूखा और गीला कचरा अलग-अलग डंप कर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन बैठक में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने सीएमओ से स्वास्थ्य संस्थानों में अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था पूछी। उन्होंने सभी चिकित्सालयों में साफ-सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट की नियमित जांच के निर्देश दिए। इससे कूड़े कचरे का समय से उठान सुनिश्चित होगा। पुराने अनफिट वाहनों का चालान या नियमानुसार सीज करने को भी कहा गया।गंगा संरक्षण के निर्देश जिला गंगा समिति की समीक्षा में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की स्थापना पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जनपद की नदियों में प्रदूषित जल न जाए। बैठक में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, डीडीओ रुक्मणी वर्मा, सीएमओ रामानुज कनौजिया सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।