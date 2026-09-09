Sant Kabir Nagar News: जर्जर हो रही पानी की टंकी

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वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत साडे खुर्द में पानी की टंकी को मंजूरी मिली थी। यह 183.26 लाख की परियोजना थी। इसके तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना था। कार्यदायी संस्था जल निगम ने इस 183.26 लाख की परियोजना के कार्य को वर्ष 2019 में पूरा कर दिया था। कागजों में कार्य पूरा हो गया लेकिन धरातल पर ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल सका।आलम यह है कि वर्ष 2019 में कार्य पूरा होने के बाद से लेकर अभी तक इस पानी की टंकी से एक बूंद पानी भी किसी ग्रामीण को नहीं मिला है। पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।दूसरी ओर रखरखाव के अभाव में पानी की टंकी जर्जर हो रही है। पानी की टंकी पर लगी सीढ़ी की रेलिंग टूटने लगी है। टंकी की जर्जर स्थिति को देखकर लगता है कि 183.26 लाख की यह परियोजना बिना उपयोग के ही बर्बाद हो रही है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी कायम है। जल निगम के एक्सइएन महेंद्र राम ने बताया कि मामले की जानकारी ली जाएगी।