Sant Kabir Nagar News: व्रतियों ने छठ के लिए बनाई वेदी

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पूर्व प्रधान नरेंद्र नाथ भारती ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी छठ पर्व पर मंदिर स्थित पोखरे पर व्रती महिलाएं रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी शनिवार की सुबह भी उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इस मौके पर व्रती महिलाओं के परिजन और आसपास लोग भी बड़ी संख्या में परिसर में मौजूद रहेंगे।पर्व के मद्देनजर तामेश्वरनाथ धाम में सफाई कर्मचारियों ने परिसर सहित पोखरे की सीढ़ियों की साफ-सफाई की। व्रती महिलाओं के परिजन ने पोखरे की सीढ़ियों पर वेदी निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। रविवार को परिसर में छठ मेले का भी आयोजन होगा। इसमें आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग उपस्थित रहेंगे।पूर्व प्रधान की अगुआई में छठ महापर्व का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान मौजूद कलाकार धार्मिक मंचन के जरिये कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देंगे।