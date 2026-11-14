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Sant Kabir Nagar News: सुख समृद्धि और बच्चों की खुशहाली के लिए रहते हैं व्रत

Sat, 14 Nov 2026 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:05 AM IST
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Fasts are observed for happiness, prosperity, and the well-being of children.
संतकबीरनगर। सूर्य की उपासना का महापर्व रविवार को है। पहले दिन व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। पर्व को लेकर घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांस के सूप, दउरा, फल और दीपक की तैयारी शुरू हो गई है। व्रती महिलाओं ने बताया कि छठ पर्व बच्चों के सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए रखा जाता है। छठ मैया हर मनोकामना पूरी करती है।
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डाला छठ को लेकर घरों में तैयारी शुरू कर दी है। व्रत के लिए गेहूं धोकर सुखाने के साथ पूजन सामग्री और अन्य सामान की खरीदारी की जा रही है। छठी मइया की पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान की व्यवस्था की है। यह पर्व परिवार की सुख-समृद्धि और बच्चों की खुशहाली के लिए किया जाता है।
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साधना पांडेय, निवासी मोतीनगर
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छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह है। बाजार में फल, सूप, दउरा और पूजन सामग्री की दुकानें सज गई है। धीरे-धीरे खरीदारी भी तेज हो रही है। छठी मइया से परिवार की सुख-शांति और सभी के स्वास्थ्य रहने की कामना की जाती है।
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-रीता सागर, निवासी मड़या
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