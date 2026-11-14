Sant Kabir Nagar News: पिकअप की टक्कर से युवक की मौत चचेरा भाई घायल

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मेंहदावल थाना क्षेत्र के कमाली समोगर गांव निवासी भालचंद्र यादव (25) पुत्र धर्मेंद्र यादव चचेरे भाई राहुल यादव (27) पुत्र रामानंद यादव के साथ सिद्धार्थनगर के बांसी थाना क्षेत्र स्थित भौरा भंवरी गांव में मौसी के घर गए थे। शुक्रवार को दोनों मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के सुकरौली गांव के पास राजेडीहा-बौरव्यास मार्ग पर एक अज्ञात पिकअप जिसकी एक लाइट जल रही थी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।एसओ मनीष जायसवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। संवाद