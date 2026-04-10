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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Deputy Transport Commissioner inspected school vehicles

Sant Kabir Nagar News: उप परिवहन आयुक्त ने स्कूली वाहनों की जांच की

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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Deputy Transport Commissioner inspected school vehicles
ॅसंवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र अयोध्या राजकुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को खलीलाबाद में दो स्कूलों में वाहनों की जांच की।
विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया गया कि वाहनों को ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह ने बताया है कि विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, निगरानी एवं वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश ने पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल एक अप्रैल से लाइव हो गया है। इस पर विद्यालयों द्वारा संचालित वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन बस्ती सुरेश कुमार एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह आदि उपस्थित रहे।
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