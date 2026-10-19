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Sant Kabir Nagar News: दुर्गा पूजा में भरपूर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की मांग

Mon, 19 Oct 2026 12:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:52 AM IST
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Demand for ensuring an uninterrupted power supply during Durga Puja
मेंहदावल। विकास क्षेत्र में शारदीय नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा का माहौल बिजली कटौती से प्रभावित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लोकल फॉल्ट से कट जाती है। इससे क्षेत्र में मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में अंधेरा छा जाता है। शाम 6:00 बजे से आरती के समय और पूजा के दौरान बिजली की समस्या बनी रहती है। ग्रामीण इलाकों में श्रद्धालुओं ने बिजली निगम से समाधान की मांग की है। शिव शंकर शुक्ल ने बताया कि बिजली कटौती से आरती और भजन-कीर्तन प्रभावित होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पंडालों में रोशनी बनाए रखने के लिए सभी दुर्गा पूजा समितियों को जेनरेटर का उपयोग करना पड़ रहा है। डीजल की महंगाई के कारण समितियों को काफी परेशानी में चंदा इकट्ठा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए श्रद्धालु सौरभ गुप्ता, विनय कुमार, उमेशचंद्र और दीपक मिश्रा समेत अन्य लोगों ने प्रशासन से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने की अपील की है। उनकी मांग है कि त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ताकि धार्मिक गतिविधियां सुचारु रूप से संपन्न हो सकें। संवाद
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