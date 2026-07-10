Sant Kabir Nagar News: साल पुराने मारपीट के मामले में दोषी को अदालत उठने तक की सजा

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पुलिस के अनुसार रानीपुर निवासी विजय कुमार ने 11 फरवरी 2001 को बखिरा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि नरायनपुर निवासी तेज प्रकाश चौधरी ने उनके साथ मारपीट कर गाली-गलौज की। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक फणींद्र सिंह यादव ने पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।