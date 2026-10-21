Sant Kabir Nagar News: शिक्षक निर्वाचन के लिए बना कंट्रोल रूम

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संतकबीरनगर। एडीएम सत्य प्रकाश ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान 23 अक्तूबर को निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों के निस्तारण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका टेलीफोन नंबर 05547-226098 है। इस पर सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक सक्रिय रहेगा एवं मतदान के दिन 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से चार बजे तक सक्रिय रहेगा। संवाद