Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Construction begins following reprimand from Deputy Chief Minister

Sant Kabir Nagar News: उप मुख्यमंत्री की फटकार के बाद सीसीबी निर्माण शुरू

Mon, 16 Nov 2026 01:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Construction begins following reprimand from Deputy Chief Minister
सीसीबी निर्माण के लिए जमीन समतल करता जेसीबी-संवाद
संतकबीरनगर। जिला अस्पताल के पास पोस्टमार्टम हाउस के सामने क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) बनाया जाना प्रस्तावित था। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कार्यदायी संस्था सीएनडीएस इसके निर्माण में देरी कर रही थी। एक सप्ताह पहले जिला अस्पताल के निरीक्षण पर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों से निर्माण में देरी पर जवाब-तलब किया। इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद सीसीबी का निर्माण शुरू हो गया है। जमीन को समतल किया जा रहा है। इस पर 27 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विज्ञापन

यह बहुमंजिला इमारत होगी। यहां गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। जिले में जिला अस्पताल व आठ सीएचसी हैं। ऐसे में गंभीर मरीज गोरखपुर या लखनऊ रेफर कर दिए जाते हैं। मरीजों को होने वाली असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने शासन को सीसीबी के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। दिसंबर 2023 में इसे मंजूरी मिल गई।
विज्ञापन

इसके निर्माण के लिए सीएमओ ने जिला अस्पताल परिसर में जमीन चिह्नित कर ली थी लेकिन वह कम पड़ गई थी। इसकी वजह से मामला लटक गया। हालांकि इसका निर्माण जिला अस्पताल के आसपास ही होना था। इसकी वजह से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इधर सीएमओ ने तत्कालीन डीएम आलोक कुमार से मिलकर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की थी ताकि सीसीबी को बनाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीएम ने इसके लिए पोस्टमार्टम हाउस के पास जमीन एलाट कर दी थी। नौ माह से जमीन एलाट होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं कराया गया। एक सप्ताह पहले डिप्टी सीएम जब जिला अस्पताल आए तो उन्होंने सीसीबी के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई।
इससे संबंधित कार्यदायी संस्था से जवाब-तलब किया। अब कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। पहले चरण में जमीन को समतल किया जा रहा है।
----------
चार मंजिला होगा भवन

27 करोड़ रुपये से बनने वाले चार मंजिला भवन में लिफ्ट की भी सुविधा होगी। करीब 35 कमरों का यह भवन होगा। इसमें सामान्य चिकित्सा, पीआईसीयू, गहन नर्सिंग देखभाल, हृदय गति, श्वास और रक्तचाप जैसी चीजों की निरंतर निगरानी की जाएगी। सीसीबी में काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बनने से गंभीर मरीज अब रेफर नहीं होंगे। चार मंजिला इस ब्लॉक में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही सभी प्रकार की मशीनें लगाई जाएंगी।

-----------
सीसीबी का निर्माण शुरू हो गया है। कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने को कहा गया है। जल्द से जल्द कार्य पूर्ण हो ताकि मरीजों को इसका लाभ भी मिल सके।
-डॉ. रामानुज कन्नौजिया, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed