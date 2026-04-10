Sant Kabir Nagar News: प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर के बच्चों ने निकाली रैली

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प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर के बच्चों तथा शिक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय से शिक्षा जागरूकता, संचारी रोग से बचाव के तहत रैली निकाली गयी।जिसे प्रबंध समिति की ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पप्पू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में बच्चों ने शिक्षा संबंधीनारे लगाते हुए बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाध्यापक भीम शंकर कन्नौजिया ने स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत गांव में पहुंचकर अभिभावकों से अपने पाल्यों को स्कूलों में पढ़ने के लिए अवश्य दाखिला कराए जाने के लिए आग्रह किया। कार्यक्रम में अकबाल अहमद उपाध्यक्ष, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पप्पू, प्रमोद कुमार, पूजा गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।

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मगहर। विकास खंड खलीलाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रसूलपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा शुक्रवार को प्रधानाध्यापक भीम शंकर कन्नौजिया के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। इसके माध्यम से नागरिकों को बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में अवश्य दाखिला कराने का संदेश के साथ ही लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान शिक्षा जागरूकता अभियान की रैली ने पूरे गांव का भ्रमण किया।