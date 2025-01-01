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Sant Kabir Nagar News: भागवत प्राप्ति का सरल माध्यम है नाम जप

Mon, 16 Nov 2026 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:09 AM IST
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Chanting the Divine Name is a simple means to attain the Lord.
नाथनगर ब्लाॅक के मुकुंदपुर गांव में श्रीमद्भागवत कथा सुनाते आचार्य हरिकेश पांडेय
हरिहरपुर। संसार में भागवत प्राप्ति का सरल माध्यम नाम जप है। प्रभु का नाम जपने से जीव को सद्गति मिलती है। यह विचार नाथनगर ब्लॉक के मुकुंदपुर गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में आचार्य हरिकेश पांडेय ने व्यक्त किए।
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उन्होंने भक्त प्रह्लाद की कथा सुनाते हुए कहा कि माता दिति को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए हिरण्यकशिपु जंगल में तप करने के लिए जाता है। उसे भंग करने के लिए अदृश्य देवता उसके कान में नारायण का लगातार उच्चारण करते हैं। संवाद
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