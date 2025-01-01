Sant Kabir Nagar News: भागवत प्राप्ति का सरल माध्यम है नाम जप

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उन्होंने भक्त प्रह्लाद की कथा सुनाते हुए कहा कि माता दिति को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए हिरण्यकशिपु जंगल में तप करने के लिए जाता है। उसे भंग करने के लिए अदृश्य देवता उसके कान में नारायण का लगातार उच्चारण करते हैं। संवाद

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हरिहरपुर। संसार में भागवत प्राप्ति का सरल माध्यम नाम जप है। प्रभु का नाम जपने से जीव को सद्गति मिलती है। यह विचार नाथनगर ब्लॉक के मुकुंदपुर गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में आचार्य हरिकेश पांडेय ने व्यक्त किए।