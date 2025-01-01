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Sant Kabir Nagar News: जन आरोग्य मेले में इलाज के लिए पहुंचे त्वचा, शुगर और बुखार के मरीज

Mon, 16 Nov 2026 01:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:08 AM IST
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Patients with skin conditions, diabetes, and fever arrived at the 'Jan Arogya Mela' (Public Health Fair) seeking treatment.
मगहर उप नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेले में मरीज देखते चिकित्सक-संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। जनपद के 24 स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा त्वचा रोग, शुगर, बुखार, पेट दर्द, सांस की तकलीफ, खांसी से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और परामर्श के साथ ही दवा उपलब्ध कराई। साथ ही फिर दिखाने के लिए बुलाया। इसके साथ ही चार मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे स्वास्थ्य मेले में 805 मरीजों ने इलाज कराया। इसमें सांस की तकलीफ के 75, उदर रोग के 54, शुगर के 75 , त्वचा रोग के 132 मरीज शामिल रहे। इनमें से कई मरीजों को ब्लड जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
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नगरीय उप स्वास्थ्य केंद्र कांशीराम पर सुबह नौ बजे से जन आरोग्य मेले में सबसे ज्यादा वायरल बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द, खांसी व त्वचा रोग की समस्या को लेकर मरीज आए। लोगों ने चिकित्सकों को दिखाकर दवा ली। शिविर में आईं संतोषी देवी, आरती आदि ने बताया कि कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। शिविर में दिखाने आए थे। चिकित्सक ने देखा और दवा दी तथा तीन दिन बाद फिर बुलाया है। तीन बजे तक चले मेले में 27 मरीजों ने इलाज कराया।
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डॉ. श्रुति श्रीवास्तव ने बताया कि 27 मरीजों की जांच कर दवा दी गई है। इस मौके पर सुनीता ओझा, फार्मासिस्ट मनोज मिश्र आदि मौजूद रहे।
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