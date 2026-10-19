Sant Kabir Nagar News: कार ने मारी टक्कर, 30 मीटर दूर गिरा युवक, मौत

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कांटे चौकी क्षेत्र के बूधा कला चौराहे पर शनिवार देर शाम बस्ती की ओर से खलीलाबाद जा रही तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक करीब 10 फीट ऊंचा उछलकर 30 मीटर दूर सड़क किनारे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायल युवक की पहचान बूधा कला गांव निवासी कमलेश (30) पुत्र विशुन के रूप में की।स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे कांटे पुलिस ने हटवाया। स्थानीय लोगों के अनुसार कमलेश मजदूरी करके माता-पिता का भरण-पोषण करता था। वह दो भाइयों में छोटा था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।हकोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवादक