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Sant Kabir Nagar News: कार चालक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत

Sat, 29 Aug 2026 12:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:54 AM IST
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Car hits bikers; one dead.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद के सुगर मिल तिराहा व डिग्री कॉलेज के बीच में ओपन जिम के पास शुक्रवार की देर शाम एक कार चालक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
सूचना के बाद स्थानीय पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया। जहां पर चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया। जबकि प्राथमिक उपचार के बाद एक की हालत नाजुक देखते हुए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जबकि एक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
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प्रत्यक्षर्दयों के मुताबिक ओपन जिम के पास अनियंत्रित कार चालक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक की टीम ने विश्वजीत सिंह (35) पुत्र ओमकार सिंह ऊनखास को मृत घोषित कर दिया। जबकि शीला पत्नी मनोज कुमार निवासी हथुआ बुजुर्ग, थाना वाल्टरगंज, बस्ती को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
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एक अन्य घायल रामप्रसाद विश्वकर्मा (40) पुत्र रामलाल विश्वकर्मा निवासी नेदुला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था।
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