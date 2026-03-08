महिला दिवस : स्टेडियम में हुईं खेल प्रतियोगिताएं

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कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बालिकाओं को चेक वितरण एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीमा प्रीमियम और ड्रेस के लिए 3849 लाख रुपये की धनराशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया। इसका सीधा प्रसारण जिला पंचायत के रिसोर्स सेंटर पर किया गया।जिले में हुए कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन मान्यवर काशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराया गया, जिसमें 60 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया।उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी ने खो-खो, कबड्डी, रस्सी कूद, एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रशस्तिपत्र व ट्राॅफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा एवं नारी सशक्तीकरण की दिशा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है, जिसका प्रभाव जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है।उन्होंने कहा कि आज बेटियां पूरी तरह से स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रूप से शिक्षा से लेकर विकास के हर क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं।इस अवसर पर एडीएम न्यायिक चंद्रेश कुमार सिंह, सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, निषाद पार्टी की महिला अध्यक्ष सरिता निषाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार मौजूद रहे।