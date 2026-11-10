Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव

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आरोप है कि शादी के बाद सामूहिक विवाह में मिले रुपये की मांग को लेकर उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा था। इससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। घटना की सूचना के बाद सीओ प्रियम राजशेखर पांडेय, कोतवाल जय प्रकाश दूबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर परिजन से पूछताछ की।पुलिस मामले में पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पीड़ित रामवृक्ष पुत्र परसू निवासी उड़सरा की शादी बेलहवा थाना मेंहदावल निवासी छोटू निषाद पुत्र कांग्रेस से हुई थी। शादी के बाद से ही पति की ओर से सामूहिक विवाह समारोह में मिले रुपये की मांग की जा रही थी।आरोप है कि रुपये को लेकर उसे बार-बार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। इससे वह काफी तनाव में थी। मंगलवार को निशा मायके में थी। इसी दौरान उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कमरे में फंदे से लटक गई।काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजन को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा खोलने पर निशा को फंदे से लटका देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल ने बताया कि घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में पति समेत ससुरालियों पर प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।