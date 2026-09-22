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Sant Kabir Nagar News: भाकियू भानू गुट ने लगाई पंचायत

Tue, 22 Sep 2026 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:58 PM IST
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BKU (Bhanu faction) holds a panchayat.
तहसीलदार को ज्ञापन देते भानू गुट के लोग -स्रोत भाकियू
संवाद न्यूज एजेंसी
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मगहर। विकास खंड खलीलाबाद के ग्राम बयारा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू भानू गुट के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक पंचायत लगाई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार अनुराग यादव व अवर अभियंता विद्युत फरमान अली को जिलाधिकारी को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र सौंपकर समस्याओं के निदान की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद पंचायत समाप्त हुई।
राष्ट्रीय महासचिव रणजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती अत्यधिक हो रही है। सूती कताई मिल पर लगे फीडर की हालत इतनी खराब है कि जरा सी हवा या बारिश होने से 24 घंटे तक बिजली गुल हो जाती है।
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इसकी शिकायत विद्युत अधिकारियों के गंभीरता से न लेने के कारण इस भीषण गर्मी में लोग परेशान रहते हैं। विद्युत व्यवस्था को ठीक कराया जाए। ग्राम कोडरी से बयारा चौराहा तक 33 केवी लाइन घनी आबादी से गुजर रही है जिससे दुर्घटना हो सकती है। जनहित में तार व पोल को हटाया जाए। जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में 6-6 महीने लग जाने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं।
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धन उगाही कर प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। इसलिए आय, जाति प्रमाणपत्र की तरह इसे भी ऑनलाइन व्यवस्था कराई जाए। कहा कि उक्त समस्याओं का समाधान न हुआ तो उनका संगठन बृहद आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस मौके पर डाॅक्टर पतिराज निषाद, आत्मा तिवारी, सूरज श्रीवास्तव, जयपाल मौर्य, रविंद्र सिंह, पन्नेलाल यादव, रामप्रीत चौहान ब्लॉक उपाध्यक्ष, विजय बहादुर चौहान, हरिओम चौहान, मन्ना देवी, आरती देवी, शांति देवी, आशा देवी आदि मौजूद रही।
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