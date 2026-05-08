Sant Kabir Nagar News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
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धनघटा। क्षेत्र के पारासीर मार्ग पर बृहस्पतिवार रात में हुई सड़क हादसे में पिकअप की टक्कर से 26 वर्षीय युवक घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। धनघटा थाना क्षेत्र के निहैला गांव निवासी अजय (26) पुत्र बुद्धू किसी काम से धनघटा आए थे। जब वह बाइक से घर लौट रहे थे तभी पारासीर में सामने से आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनौली ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। संवाद
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