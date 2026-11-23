संतकबीरनगर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती रविवार को मनाई गई। इस अवसर पर उन्हें सेवा और समर्पण की भावना के साथ याद किया गया।सपा नेता रोहित पांडेय ने वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों तथा बच्चों को कंबल व फल वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए कंबल ओढ़ाए गए। अनाथ आश्रम के बच्चों को गर्म कपड़े और अन्य सामान भी दिए गए। रोहित पांडेय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने सदैव गरीब व वंचित वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उनकी जयंती पर असहायों की सेवा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय समर्थक मौजूद रहे।