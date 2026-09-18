Sant Kabir Nagar News: अधिवक्ता और उनके जूनियर पर हमला

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प्रजापतीपुर गांव के पास घात लगाए बैठे गांव निवासी तीन लोग डंडा, कुल्हाड़ी आदि लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। किसी तरह अपने जूनियर के साथ जान बचाई। प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कैफ और अकबरी बेगम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवादभ

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धनघटा। मझौरा गांव निवासी अधिवक्ता और उनके जूनियर पर गांव निवासी कुछ लोगों ने हमला किया। संजोग अच्छा था कि दोनों हमलावरों से बच गए। पुलिस ने इस मामले में मझौरा निवासी तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता अरुणेश कुमार पांडेय का कहना है कि वह अपनी जूनियर अधिवक्ता शबनम खातून के साथ घर आ रहे थे।