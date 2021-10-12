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Sant Kabir Nagar News: पुराने विवाद की रंजिश में मारपीटा

Thu, 22 Oct 2026 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:01 AM IST
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Assaulted due to a long-standing dispute
संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मगहर में पुराने विवाद की रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि शहर की ट्यूबवेल काॅलोनी निवासी सोनेया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 अक्तूबर को मार्केट गई थी। नगर पंचायत मगहर में रात करीब 11:30 बजे विपक्षी टुनटुन उर्फ राकेश ने दो अज्ञात साथियों के साथ उनके पति किशन को मारपीट कर घायल कर दिया। बीच-बचाव में जाने पर उसे भी मारापीटा।
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शोर सुन कर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद⧄
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