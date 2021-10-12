Sant Kabir Nagar News: पुराने विवाद की रंजिश में मारपीटा

विज्ञापन

कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि शहर की ट्यूबवेल काॅलोनी निवासी सोनेया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 20 अक्तूबर को मार्केट गई थी। नगर पंचायत मगहर में रात करीब 11:30 बजे विपक्षी टुनटुन उर्फ राकेश ने दो अज्ञात साथियों के साथ उनके पति किशन को मारपीट कर घायल कर दिया। बीच-बचाव में जाने पर उसे भी मारापीटा।शोर सुन कर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद⧄