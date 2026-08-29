Sant Kabir Nagar News: जमीन के विवाद में मारपीट, दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

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गांव निवासी गौरीशंकर पासवान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे जमीन के विवाद को लेकर पड़ोसी पृथराज और रामभगत ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि ईश्वर पांडेय और रणवीर के उकसाने पर दोनों ने लाठी-डंडे से उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में उन्हें चोटें आईं। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। एसओ उमाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर उपनिरीक्षक की जांच आख्या के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएगा, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के अठलोहिया गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।