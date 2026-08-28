फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Assault over draining water into a drain; order issued to register an FIR against a couple.

Sant Kabir Nagar News: नाली में पानी बहाने पर मारपीट, दंपती पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Fri, 28 Aug 2026 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Assault over draining water into a drain; order issued to register an FIR against a couple.
संतकबीरनगर। नाली में पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम अभिनव त्रिपाठी की अदालत ने थानाध्यक्ष महुली को रूबी पत्नी महेश और महेश पुत्र पूर्णमासी निवासी असरापार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

असरापार निवासी अग्नू प्रसाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को दिए प्रार्थनापत्र में जानकारी दी कि एक अक्तूबर 2025 की शाम करीब सात बजे नाली में पानी बहाने को लेकर रूबी अपशब्द कह रही थी। उसकी पत्नी संतराजी देवी ने इसका विरोध किया तो रूबी और महेश ने लाठी-डंडे से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
विज्ञापन

आरोप है कि संतराजी देवी को बचाने के लिए उनकी बेटी निशा पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस दौरान दोनों को अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में संतराजी देवी को गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़ित के अनुसार स्थानीय थाने में शिकायत करने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और न ही चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्होंने स्वयं चिकित्सकीय परीक्षण कराया। डॉक्टर ने संतराजी देवी को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया। वहां एक्स-रे और सीटी स्कैन कराया गया।

अदालत ने उपलब्ध तथ्यों, एक्स-रे व सीटी स्कैन रिपोर्ट तथा मामले में क्रॉस केस होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रूबी पत्नी महेश और महेश पुत्र पूर्णमासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक करवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed