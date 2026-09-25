Sant Kabir Nagar News: मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

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नाथनगर ब्लॉक की अध्यक्ष सुभावती देवी के नेतृत्व में आशा और आशा संगिनी नाथनगर सीएचसी पहुंची और 23 अक्तूबर को लखनऊ में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर बैठक की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की और संगठन के साथ वार्ता कर मांगों पर सहमति बनाई लेकिन अभी तक मानदेय बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई।ऐसे में आशा कार्यकर्ता 23 अक्तूबर को लखनऊ कूच करेंगी। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस दौरान उर्मिला देवी, नीतू त्रिपाठी, लालमुन्नी देवी, गीता देवी, कलावती देवी, विंदेश्वरी,अनीता देवी, रंजना देवी, बबिता देवी, संगीता,अम्बला देवी, लक्ष्मी देवी, सरिता देवी, हेमा देवी, शबाना खातून, बैजन्ती देवी, इंद्रावती देवी, मीरा देवी, निर्मला देवी, राधा देवी, केएन वर्मा आदि मौजूद रहे।