फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Apprehension of irregularities regarding the number of outsourced personnel and their honorarium.

Sant Kabir Nagar News: आउटसोर्सिंग कर्मियों की संख्या और मानदेय में गड़बड़ी की आशंका

Tue, 22 Sep 2026 11:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Apprehension of irregularities regarding the number of outsourced personnel and their honorarium.
बस्ती। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मियों की संख्या और उनके मानदेय को लेकर विसंगतियां सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बस्ती मंडल के तीनों जिलों से अभिलेख तलब किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर से गूगल शीट पर भेजे गए आंकड़ों और वास्तविक स्वीकृतियों में अंतर मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

महानिदेशालय ने बस्ती मंडल के अपर निदेशक को पत्र भेजकर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों को जरूरी अभिलेखों के साथ मुख्यालय बुलाया था। 16 सितंबर को तीनों जिलों के लेखाकार, लेखा लिपिक और पटल सहायक लखनऊ स्थित महानिदेशालय के बजट अनुभाग में मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हुए। विभाग अब पूर्व में भेजी गई सूचनाओं का मिलान संबंधित पत्रावलियों से कर रहा है।
विज्ञापन

महानिदेशालय ने संबंधित अधिकारियों से आउटसोर्सिंग कर्मियों के संबंध में तीन बिंदुओं पर साक्ष्य सहित जानकारी मांगी है। इनमें कर्मियों को रखने के आदेश और स्वीकृति किस स्तर से दी गई, वर्तमान में तैनात कर्मियों की वास्तविक संख्या और उन्हें दिए जा रहे मासिक मानदेय का विवरण शामिल है। इसके अलावा सेवा प्रदाता कंपनियों से संबंधित निविदा और अनुबंध की छायाप्रति भी मांगी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच का उद्देश्य स्वीकृत पदों और वास्तविक तैनाती के बीच अंतर की स्थिति स्पष्ट करना है। विभागीय स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं निर्धारित संख्या से अधिक कर्मियों को दिखाकर बजट आहरित तो नहीं किया गया।

बिना अनुमति बढ़ी संख्या तो नहीं मिलेगा बजट ः महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में आउटसोर्सिंग कर्मियों की संख्या में बिना पूर्व अनुमति बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बिना महानिदेशालय की स्वीकृति के नए कर्मियों की तैनाती होने पर उनके मानदेय के भुगतान के लिए बजट आवंटित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में होने वाली वित्तीय क्षति या विवाद के लिए संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। मामले की जांच में सहयोग के लिए मुख्य संपरीक्षा अधिकारी की ओर से दो ऑडिटर्स को भी लगाया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed