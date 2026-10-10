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Sant Kabir Nagar News: करोड़ों की पशु आश्रय योजना अधर में लटकी

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
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Animal shelter scheme worth crores hangs in balance
शहर में अंसार टोला के पास जमा हुए पशु-संवाद
संतकबीरनगर। शहर की सड़कों पर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा लग रहा है। इससे जहां यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है वहीं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस समस्या से निजात के लिए नगर पालिका प्रशासन ने करीब एक साल पहले एक करोड़ 65 लाख से मोहद्दीनपुर में पशु आश्रय केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा लेकिन अभी तक इसे मंजूरी का इंतजार है।
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खलीलाबाद शहर के अंसार टोला, पुरानी सब्जी मंडी, मेंहदावल रोड, गोलाबाजार, गोरखल सहित कई क्षेत्रों में छुट्टा पशु सड़कों पर विचरण करते दिख रहे हैं। इन पशुओं के चलते शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि छुट्टा पशु झुंड बनाकर सड़क और चौराहों पर एकत्र हो जाते हैं। इन्हें हटाने का प्रयास करने पर यह छुट्टा पशु हमलावर हो जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित पटरी दुकानदार है।
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छुट्टा पशु पटरी दुकानों में मुंह लगा देते हैं, जिससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। पालिका प्रशासन ने छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने के लिए शहर के मोहद्दीनपुर में जमीन चिह्नित की और आधुनिक सुविधाओं से लैस पशु आश्रय केंद्र बनाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है।
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मड़या में बने कान्हा गो आश्रय में सिर्फ 60 पशुओं के रखने की है व्यवस्था
छुट्टा पशुओं को पकड़कर पशु आश्रय केंद्र में पहुंचाने का जिला प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है लेकिन समस्या यह है कि पशुओं को पकड़कर कहां रखा जाए। वजह यह है कि शहर के मड़या में बने कान्हा पशु आश्रय में सिर्फ 60 पशुओं के रखने की ही व्यवस्था है। अभियान में छुट्टा पशुओं को पकड़कर यहां पहुंचाया जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है।

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छुट्टा पशुओं से निजात के लिए शहर के मोहद्दीनपुर में जमीन चिह्नित की गई है। साथ ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि इसकी मंजूरी मिल जाए। मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
-जगत जायसवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद
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