Sant Kabir Nagar News: करोड़ों की पशु आश्रय योजना अधर में लटकी

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खलीलाबाद शहर के अंसार टोला, पुरानी सब्जी मंडी, मेंहदावल रोड, गोलाबाजार, गोरखल सहित कई क्षेत्रों में छुट्टा पशु सड़कों पर विचरण करते दिख रहे हैं। इन पशुओं के चलते शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि छुट्टा पशु झुंड बनाकर सड़क और चौराहों पर एकत्र हो जाते हैं। इन्हें हटाने का प्रयास करने पर यह छुट्टा पशु हमलावर हो जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित पटरी दुकानदार है।छुट्टा पशु पटरी दुकानों में मुंह लगा देते हैं, जिससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। पालिका प्रशासन ने छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने के लिए शहर के मोहद्दीनपुर में जमीन चिह्नित की और आधुनिक सुविधाओं से लैस पशु आश्रय केंद्र बनाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है।000000000000000000000मड़या में बने कान्हा गो आश्रय में सिर्फ 60 पशुओं के रखने की है व्यवस्थाछुट्टा पशुओं को पकड़कर पशु आश्रय केंद्र में पहुंचाने का जिला प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है लेकिन समस्या यह है कि पशुओं को पकड़कर कहां रखा जाए। वजह यह है कि शहर के मड़या में बने कान्हा पशु आश्रय में सिर्फ 60 पशुओं के रखने की ही व्यवस्था है। अभियान में छुट्टा पशुओं को पकड़कर यहां पहुंचाया जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है।00000000000000000000000छुट्टा पशुओं से निजात के लिए शहर के मोहद्दीनपुर में जमीन चिह्नित की गई है। साथ ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि इसकी मंजूरी मिल जाए। मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।-जगत जायसवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद