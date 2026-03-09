फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Angered by the remarks on the CM's mother, the Hindu Mahasangh burnt the effigy of the Maulana.

Sant Kabir Nagar News: सीएम की मां पर टिप्पणी से नाराज हिंदू महासंघ ने मौलाना का जलाया पुतला

Sat, 03 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Angered by the remarks on the CM's mother, the Hindu Mahasangh burnt the effigy of the Maulana.
मेंहदावल बायपास पर मौलाना का पुतला जलाते विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता-स्रोत आयोजक
संतकबीरनगर। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को अपशब्द कहने वाले बिहार के मौलाना अब्दुल्लाह सलीम का पुतला मेंहदावल बाईपास पर जलाया। इस दौरान नारेबाजी की और मौलाना पर कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन

विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश मंत्री श्याम नारायण तिवारी ने कहा कि सीएम की मां पर मौलाना ने अपशब्द कहा है, जो उसकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी, जिला महामंत्री सोनू गुप्ता ,जिला संगठन मंत्री संजय चौहान, जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, गौरक्षा जिलाध्यक्ष ज्ञान जायसवाल, मातृशक्ति जिलाध्यक्ष शिखा अग्रहरी, विनोद कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed