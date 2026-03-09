Sant Kabir Nagar News: टीवी से चिपके रहे प्रशंसक, भारत की जीत पर मनाई खुशी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:00 AM IST
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रोसयाबाजार में फोड़े पटाखे, टीम को दी शुभकामनाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
रोसयाबाजार। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर खेल प्रेमियों ने खुशी मनाई। न्यूजीलैंड से जीत पर लोगों ने पटाखे फोड़े। लोगों ने कहा कि आखिरकार भारतीय टीम में टी-20 मैच में कमाल कर दिखाया। विश्व कप विजेता बनने पर प्रशंसकों ने खुशी मनाई।
तिलकूपुर गांव के फूलचंद यादव ने कहा कि खुशियों का ऐसा पल कभी-कभी ही आता है। हमारी टीम ने पहली बार यह करिश्मा महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में कर दिखाया था। इसके बाद 2024 में रोहित की सेना ने इस करिश्मे को दोहराया। तीसरी बार फिर से इसे अंजाम तक पहुंचाया।
मड़पौना के हरिप्रकाश गोस्वामी ने कहा कि जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ था तभी से टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आशा थी। जब टीम ने 255 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 159 पर ढेर कर दिया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
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इसी तरह से अवनीश कुमार, धर्मवीर समेत अन्य प्रशंसकों ने टीम की जीत पर टीम को बधाइयां दीं। इन लोगों ने कहा कि हर मैच में टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। हम लोग भविष्य में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोसयाबाजार। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर खेल प्रेमियों ने खुशी मनाई। न्यूजीलैंड से जीत पर लोगों ने पटाखे फोड़े। लोगों ने कहा कि आखिरकार भारतीय टीम में टी-20 मैच में कमाल कर दिखाया। विश्व कप विजेता बनने पर प्रशंसकों ने खुशी मनाई।
तिलकूपुर गांव के फूलचंद यादव ने कहा कि खुशियों का ऐसा पल कभी-कभी ही आता है। हमारी टीम ने पहली बार यह करिश्मा महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में कर दिखाया था। इसके बाद 2024 में रोहित की सेना ने इस करिश्मे को दोहराया। तीसरी बार फिर से इसे अंजाम तक पहुंचाया।
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मड़पौना के हरिप्रकाश गोस्वामी ने कहा कि जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ था तभी से टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आशा थी। जब टीम ने 255 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 159 पर ढेर कर दिया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
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इसी तरह से अवनीश कुमार, धर्मवीर समेत अन्य प्रशंसकों ने टीम की जीत पर टीम को बधाइयां दीं। इन लोगों ने कहा कि हर मैच में टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। हम लोग भविष्य में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।