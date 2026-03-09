Sant Kabir Nagar News: स्टेडियम में 15 मार्च से शुरू होंगे तीन दिवसीय खेलकूद

संतकबीरनगर। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 से 17 मार्च तक जूडो, वाॅलीबाल, हैंडबाल, बास्केटबाल, कुश्ती, एथलेटिक्स, कबड्डी बालक-बालिका एवं फुटबाल बालक वर्ग जूनियर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना है। खिलाड़ी निर्धारित तिथि पर स्टेडियम में उपस्थित होकर अपना नामांकन करा सकते हैं।यह जानकारी उप क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय ने दी। उन्होंने बताया कि जूडो वाॅलीबाल, कबड्डी बालक- बालिका की प्रतियोगिता 15 मार्च को, एथलेटिक्स, कुश्ती और बास्केटबाल की प्रतियोगिता 16 मार्च को और हैंडबाल, फुटबाल की प्रतियोगिता 17 मार्च को होगी। विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।