Sant Kabir Nagar News: परिषदीय विद्यालयों की प्रतिभाओं को बड़े मंचों तक पहुंचाने का प्रयास

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अब वर्तमान में चल रहे विद्या ज्ञान परीक्षा एवं इंस्पायर अवार्ड के लिए भी क्षेत्र के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। विद्या ज्ञान के उपलब्ध ब्लॉकवार आंकड़ों में हैंसर बाजार से 89 आवेदन दर्ज किए गए हैं, जो जिले के अन्य विकासखंडों की तुलना में सर्वाधिक हैं।खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञान चंद्र मिश्र ने शिक्षकों का आह्वान किया कि आवेदन की प्रक्रिया को केवल लक्ष्य पूर्ति तक सीमित न रखते हुए प्रत्येक विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थी को अवसर दिलाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि नवोदय में बड़ी संख्या में आवेदन के बाद विद्या ज्ञान में जिला स्तर पर अग्रणी स्थिति और इंस्पायर अवार्ड में बढ़ती सहभागिता यह दर्शाती है कि हैंसर बाजार के विद्यालयों में प्रतिभाओं को अवसर देने की संस्कृति मजबूत हो रही है।