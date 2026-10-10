Sant Kabir Nagar News: अधिवक्ता के मुंशी को दी धमकी

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संतकबीरनगर। दीवानी कचहरी में अधिवक्ता के मुंशी ने एक व्यक्ति पर अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन कर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। महुली थाना क्षेत्र के दिक्तौली गांव निवासी संजय ने तहरीर में पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद में रहते हैं और दीवानी कचहरी में मुंशीगिरी करते हैं। 30 जून को दोपहर 12:40 बजे कचहरी में थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ा बताते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धमकियां दीं। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाद