Sant Kabir Nagar News: एडीएम ने परखी बूथों की हकीकत

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मेंहदावल। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को अधिकारियों ने फील्ड में उतरकर हकीकत परखी। एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्यप्रकाश ने मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।एडीएम सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय नौदरी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मेंहदावल नगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और डीएवी इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बूथ संख्या 301 से 324 तक के सभी बीएलओ और सुपरवाइजर मतदाता सूची और फॉर्म-6, 7, 8 के साथ मौजूद मिले।इस दौरान एडीएम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और नए वोट बनवाने आए युवाओं के फॉर्म भरवाए। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहने पाए। घर-घर जाकर सत्यापन करें और मृतक, स्थायी रूप से बाहर गए तथा डुप्लीकेट नामों को चिह्नित कर हटाएं। एडीएम ने कहा कि आयोग का लक्ष्य शत-प्रतिशत त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है, इसलिए इस विशेष अभियान को गंभीरता से लिया जाए।