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Sant Kabir Nagar News: विवेचनाओं में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Fri, 25 Sep 2026 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:25 PM IST
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Action will be taken for negligence in investigations.
संतकबीरनगर। अपराधों की रोकथाम और लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण को लेकर क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह ने बृहस्पतिवार की रात थाना मेंहदावल में सर्किल के सभी थानों के विवेचकों का अर्दली रूम किया। इस दौरान उन्होंने लंबित विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा कर विवेचकों को आवश्यक निर्देश दिए।
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क्षेत्राधिकारी ने विशेष रूप से 60 और 90 दिन से लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विवेचनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में निष्पक्षता के साथ साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
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महिला संबंधी अपराधों की विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने अपराधों के प्रभावी अनावरण और गुणवत्तापूर्ण गुडवर्क करने पर भी जोर दिया। साथ ही यक्ष एप के माध्यम से अपराधियों का सत्यापन कर उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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अर्दली रूम में विवेचकों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया। क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवेचना में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
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