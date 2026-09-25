Sant Kabir Nagar News: विवेचनाओं में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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क्षेत्राधिकारी ने विशेष रूप से 60 और 90 दिन से लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विवेचनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में निष्पक्षता के साथ साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।महिला संबंधी अपराधों की विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने अपराधों के प्रभावी अनावरण और गुणवत्तापूर्ण गुडवर्क करने पर भी जोर दिया। साथ ही यक्ष एप के माध्यम से अपराधियों का सत्यापन कर उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।अर्दली रूम में विवेचकों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया। क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि विवेचना में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।