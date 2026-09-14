Sant Kabir Nagar News: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 3.25 करोड़ की अनियमितता में वांछित आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, आरोपी स्वर्गीय राम सुभग चौधरी सरयू देई इंटर कॉलेज व पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यशोदा देवी बालिका विद्यालय तिलठा नाथनगर के संचालक व प्रधानाचार्य है। मामला वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भारत सरकार की ओर से संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र के निर्देश पर संदिग्ध शैक्षिक संस्थानों और छात्र-छात्राओं का निरीक्षण व सत्यापन कराया गया था।सत्यापन के दौरान जिले के 46 शैक्षिक संस्थानों में छात्रवृत्ति वितरण में प्रथमदृष्टया बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता सामने आने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक कुल 3,25,96,960 रुपये की छात्रवृत्ति के वितरण में गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद संबंधित शैक्षिक संस्थानों, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर (आईएनओ), हेड ऑफ इंस्टीट्यूट (एचओआई) और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराएंपुलिस के मुताबिक प्राथमिकी में दस्तावेजों की जालसाजी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल, धन के दुरुपयोग और आपराधिक साजिश समेत अन्य आरोपों की जांच की जा रही है। इसी मामले में वांछित देवव्रत चौधरी की पुलिस को तलाश थी। रविवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसएसआई प्रमोद कुमार यादव की अगुवाई में पुलिस टीम ने महुली थाना क्षेत्र के तिलठा में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि छात्रवृत्ति प्रकरण की विवेचना जारी है। सत्यापन के दौरान सामने आए दस्तावेजों, संबंधित संस्थानों और मामले में जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।छात्रवृत्ति प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायालय प्रस्तुत करते हुए जेल रवाना कर दिया गया। मामले की जांच चल रही है। जो तथ्य सामने आ रहे उसे केस डायरी में शामिल किया जा रहा है।- प्रियम राज शेखर पांडेय, सीओ सिटी