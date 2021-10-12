Sant Kabir Nagar News: चोरी के गैस सिलिंडर और चावल के साथ आरोपी गिरफ्तार

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शनिवार को उपनिरीक्षक अमरनाथ यादव पुलिस टीम के साथ पचपोखरी कस्बे में संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों की तलाश में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी का सामान बेचने के लिए एक व्यक्ति परसा झकरिया कब्रिस्तान के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान राज उर्फ राजकुमार निवासी परसा झकरिया, थाना दुधारा के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी का सामान पास में घास के झुरमुट में छिपाकर रखने की बात बताई।

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लोहरौली। थाना दुधारा पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का गैस सिलिंडर और 40 किलो चावल बरामद किया है। आरोपी चोरी का सामान बेचने की फिराक में परसा झकरिया कब्रिस्तान के पास खड़ा था। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।