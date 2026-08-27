Sant Kabir Nagar News: शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोप

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पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे उसकी गैर मौजूदगी में गौरापार उर्फ गोसाईसिंहपुर निवासी रविंद्र उसकी बेटी (20 वर्ष) को बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। आरोप है कि घर से जाते समय बेटी करीब 20 हजार रुपये नकद और मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल समेत अन्य जेवर भी ले गई।घटना की जानकारी होने पर वह परिजन के साथ आरोपी के घर पूछताछ करने गया। आरोप है कि वहां युवक के माता-पिता ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और उन्हें वहां से भगा दिया। एसओ धनघटा दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी गई है।