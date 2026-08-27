Sant Kabir Nagar News: मंदिर से लौट रहे किशोर को रास्ते में रोककर पीटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:50 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:50 PM IST
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संतकबीरनगर। रंजिश में मंदिर से घर लौट रहे 14 वर्षीय किशोर को रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने किशोर के बाल पकड़कर खेत में पटक दिया। पीड़ित के दादा ने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। चकपिहानी निवासी टिहुल यादव ने पुलिस को बताया कि 26 अगस्त की शाम करीब चार बजे उनका 14 वर्षीय नाती नैतिक यादव गांव के मंदिर (कुटी) से घर लौट रहा था। संवाद
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