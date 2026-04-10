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Sant Kabir Nagar News: खलीलाबाद में स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली रैली

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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A rally was taken out in Khalilabad under the 'School Chalo' campaign.
संतकबीरनगर। विकास खंड खलीलाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय तामा के शिक्षकों व बच्चों ने शुक्रवार को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान अभिभावकों को अपने पाल्यों को स्कूल में दाखिला कराने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही संकल्प लिया गया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहने पाएंगे।
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उच्च प्राथमिक विद्यालय तामा के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान सब पढ़ें, सब बढ़ें और हर बच्चा स्कूल जाए जैसे नारों के साथ लोगों को शिक्षा के महत्व का संदेश दिया। अभियान के तहत शिक्षकों ने घर-घर संपर्क कर नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही विद्यालय से बाहर रह गए (ड्रॉपआउट) बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। रैली में सहायक अध्यापक सुषमा यादव, शोभा देवी, अल्का वर्मा, अमित यादव, शिक्षा मित्र रुक्मिणी, अहिल्या, सुभावती, अजय कुमार भारती आदि शामिल रहे।
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