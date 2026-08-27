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Sant Kabir Nagar News: बखिरा झील में होगा पर्यटन का ‘नया सवेरा’, ईको पार्क भी बनेगा

Thu, 27 Aug 2026 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:43 AM IST
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A new dawn for tourism at Bakhira Lake eco-park to be developed too
संतकबीरनगर। बखिरा झील को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 28 करोड़ 19 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी है।
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वहीं, झील क्षेत्र में इको पार्क बनाने के लिए शासन से 156 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। पार्क का शिलान्यास 11 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान किया गया। अब जल्द ही इसका निर्माण शुरू कराया जाएगा। बखिरा झील को विकसित करने के लिए काफी समय से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब इस दिशा में तेजी दिखाई दे रही है। प्रशासन की योजना झील को पूर्वांचल के प्रमुख इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की है। इसके तहत नेचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, इको रिजॉर्ट और जंगल कैंपिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।परियोजना के तहत करीब 58.9 एकड़ भूमि में बखिरा झील का विकास प्रस्तावित है।
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यहां नौका विहार मंच, झील के किनारे कैफेटेरिया, होटल, परिवहन सुविधाएं, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इको पार्क के निर्माण से भी क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
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इको पार्क में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं ः इको पार्क में प्रकृति के बीच सैर, मनोरंजन और आराम के लिए कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां बोटिंग के साथ टहलने के लिए सुंदर पाथवे, बोर्डवॉक और एलिवेटेड पाथवे बनाए जाएंगे।
पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, घास के मैदान और थीम आधारित उद्यान भी विकसित किए जाएंगे।
झील के मनोरम नजारे का आनंद लेने के लिए जगह-जगह आरामदायक बेंच और शेड लगाए जाएंगे।
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