Sant Kabir Nagar News: कपड़े धो रही बच्ची को गाली देकर भगाया, विरोध करने पर मां को पीटा

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गांव निवासी अनीता देवी पत्नी गोपी ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दिए कि दो नवंबर को सुबह करीब 10 बजे उसकी तीन वर्षीय बेटी प्रिया नाली के बगल में कपड़े धो रही थी। इसी दौरान गीता देवी पत्नी राकेश ने बच्ची को गाली देकर वहां से भगा दिए। जब उसने इसका विरोध किए तो राकेश ने मुंबई से फोन पर अपने पिता मुन्नीलाल और पत्नी गीता के साथ मिलकर उसे लात-घूंसों से पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने उसे पटक-पटक कर घायल कर दिए और जान-माल की धमकी भी दी।इस संबंध में थानाध्यक्ष दुधारा सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर राकेश, मुन्नीलाल और गीता के खिलाफ मारपीट कर घायल करने और जान-माल की धमकी देने के आरोप में बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।