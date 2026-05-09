Sant Kabir Nagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 26 हजार मामलों का हुआ निस्तारण

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लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 1,75,190 रुपये अर्थदंड वसूला गया तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 76,12,400 रुपये का प्रतिकर दिलाया गया। इसके अलावा सिविल जज सीडी संजय राज पांडेय की अदालत द्वारा 44,63,432 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए गए। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अहमद की अदालत में और पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया गया।पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अजय कुमार त्रिपाठी-द्वितीय की अदालत में 35 मामलों का निस्तारण कर पीड़ितों को प्रतिकर दिलाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत में 1421 मामलों का निस्तारण करते हुए 76,430 रुपये अर्थदंड वसूला गया। इसी क्रम में विभिन्न न्यायालयों में सैकड़ों मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।ग्राम न्यायालय मेंहदावल में भी 433 मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” योजना के अंतर्गत स्टॉल लगाए गए तथा निशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राकेश बिहारी शुक्ल आदि उपस्थित रहे।