Sant Kabir Nagar News: सेब की पेटियों में पकड़ी 220 पेटी शराब, दो गिरफ्तार

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बरामद शराब उत्तराखंड निर्मित बताई गई है। एसपी संदीप कुमार मीना ने मगहर चौकी पर शराब तस्करी के अनावरण की जानकारी दी। साथ ही शराब की खेप व आरोपियों को दबोचने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की।एसपी ने बताया कि कोतवाल जय प्रकाश दूबे के अगुआई में पुलिस टीम ने एक सूचना पर मगहर हाईवे पर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध डीसीएम रोककर तलाशी ली गई। ट्रक में सेब की पेटियों के बीच छिपाकर रखी गई 220 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। इनमें कुल 4,608 बोतलें थीं, जिनकी मात्रा करीब 1,964.88 लीटर पाई गई है। इसका स्थानीय बाजार भाव लगभग 20 लाख रुपये आंका गया है। इसके अलावा ट्रक से सेब की 115 पेटियां, दो मोबाइल फोन और 800 रुपये नकद बरामद किए गए।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश कुमार जाटव निवासी कसेरी मिलट रामनगर, थाना गंगीरी, जिला अलीगढ़ और अनूप चौहान निवासी नुनिया टोला हरनाटार, थाना दरौली, जिला सिवान (बिहार) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके न्यायालय प्रस्तुत कर जेल भिजवाया जा रहा है।सिलीगुड़ी पहुंचाने के लिए तय हुआ था किरायाएसपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आकाश को हरियाणा से सेब और शराब लदी डीसीएम सिलीगुड़ी पहुंचाने के लिए 23 हजार रुपये किराये का लालच दिया गया था। वहीं, अनूप चौहान को भी शराब और सेब से लदी गाड़ी सिलीगुड़ी पहुंचाने के लिए 18 हजार रुपये देने की बात कही गई थी। दोनों पीलीभीत के पास एक लाइन होटल पर मिले थे और वहां से गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान जांच के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिसएसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि मामले में यादव जी और बुलट यादव नाम के दो अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आई है। इन्हीं लोगों ने शराब और सेब की खेप आगे पहुंचाने के लिए दोनों चालकों से संपर्क किया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। जल्द ही दोनों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जांच में यदि अन्य भी कोई नाम प्रकाश में आता है, तो उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा।