Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध परिस्थिति में 15 वर्षीय किशोरी लापता

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पुलिस को दी तहरीर में किशोरी की मां ने बताया कि नौ सितंबर को दोपहर करीब एक बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उस समय वह खेत में गई थीं। कुछ देर बाद जब वह घर लौटीं तो बेटी वहां नहीं मिली। आसपास के इलाकों और रिश्तेदारियों में काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजन ने किशोरी के मोबाइल पर दो बार फोन किया लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। काफी तलाश के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर मां ने आशंका जताई कि कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर उनकी बेटी को अपने साथ ले गया है।एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना उपनिरीक्षक विजय शंकर पांडेय को सौंपी गई है। पुलिस किशोरी की तलाश के साथ उसके मोबाइल और संभावित संपर्कों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।